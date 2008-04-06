Создание женского журнала

Требуется сделать сайт женского журнала.

Пример www.wmj.ru и www.arabio.ru или может кто что получше предложит.

ТЗ пишется исполнителем.

Сразу указывайте цены, желательно расписать подробно.

Дизайн студии особо не интересуют.

Дизайн и программирование можно отдельно. Дизайнер желательно девушка.

Без портфолио не писать! У кого нет аськи или мейл агента, тоже не пишите!

Оставляйте предложения тут или в личку, в аську мне не писать!