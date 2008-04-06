Есть шаблон сайта OSCommerse. Шаблон - MonsterTemplate. Необходимо разработать админку OSCommerse, наполнить каталог продукции и сделать расширенный поиск по продукции. Наличие портфолио с работами OSCommerse обязательно. Срок выполнения работы 1 ...
Сайт для торгующей организации
Создать сайт с системой управления контентом и каталогом товаров
Заявки фрилансеров
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