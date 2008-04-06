Создние сайта на OSCommerse

Добрый день всем.Нужно создать почтовый спонсор на скрипте ZCasher с отличным дизайном.Предоплат невношу.Плачу только после того как вы мне предоставите готовый почтовик(после перевода денег вы отдаете мне админпанель).Срок должен быть не более 3 дней.В почтовике ...