Создние сайта на OSCommerse

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок191 просмотр

Есть шаблон сайта OSCommerse. Шаблон - MonsterTemplate. Необходимо разработать админку OSCommerse, наполнить каталог продукции и сделать расширенный поиск по продукции.

Наличие портфолио с работами OSCommerse обязательно. Срок выполнения работы 1 неделя.

17 лет назад
Sequel
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание женского журнала

    Требуется сделать сайт женского журнала. Пример www.wmj.ru и www.arabio.ru или может кто что получше предложит. ТЗ пишется исполнителем. Сразу указывайте цены, желательно расписать подробно. Дизайн студии особо не интересуют. ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходимо создать интернет-магазин, продажа ТНП. Дизайн сайта выберем из предложенных Вами вариантов. Сайт должен быть двуязычный (казахский, русский) перевод на казахский представим сами простая рускоязычная админка ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать сайт (java script)

    $500

    Необходимо создать простой информационный сайт "под ключ" обществу Анонимных Алкоголиков. Дизайн - самый простой, лишь бы красиво и со вкусом. Цена значения не имеет. Срок 5 дней!!! Пишите в личку. Жду предложений...

    Java
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создать сайт такой же как в описании + лого

    Создать сайт такой же как http://www.eziriz.com/ а именно - похожий дизайн, такая же функциональность Возможно дополнительно нарисовать оригинальное лого Предлагайте цены - сайт клон/сайт с оригинальным лого.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка магазина на Shop Script CMS

    $250

    Нужна доработка магазина на Shop Script CMS, кто знаком с Shop Script CMS отпишитесь, елси можете приступть сегодня. Поэтому размещаю проект еще раз. Нужно от Вас: 1. Наличие опыта ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен сайт

    Добрый день интересует разработка сайта по продаже (даванию скачивания ) супер обоев для рабочего стола. Красивый яркий дизайн (но гламурный а не молодежный) В сайте (на главной странице) ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно создать отличный почтовый спонсор

    $400

    Добрый день всем.Нужно создать почтовый спонсор на скрипте ZCasher с отличным дизайном.Предоплат невношу.Плачу только после того как вы мне предоставите готовый почтовик(после перевода денег вы отдаете мне админпанель).Срок должен быть не более 3 дней.В почтовике ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Развитие интернет проектов

    В молодую компанию требуется сотрудник для работы на удалённом доступе. График работы - свободный(оговаривается в начале работы). Работа постоянная. Основное направление - развитие интернет проектов. Обязательно знание CMS типа Mambo(особенно приветствуется!), Joоmla, NUKE, знание ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад