2 сайта с большим количеством контента

Добрый день, дорогие фрилансеры!

Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта.

Уже есть:

ТЗ

Дизайн - для обоих сайтов

Необходимо:

Система управления сайтом со всякими функциональностями, которые описаны в ТЗ

Наполнение сайта разнообразным контентом, контент частично предоставим, частично надо отпарсить.

Из модулей предполагается:

Гостевая книга

Закрытые разделы для клиентов(авторизация)

Голосование

Генератор форм

Корзина, оформление заказа

Акции,

Конкурсы,

Новые поступления

Предпочтение будет отдаваться киевским студиям и фрилансерам, поскольку предполагается общение в реальной жизни. Работать предпочтительно по договору, либо по безопасной сделке.

Наличный расчет без договора невозможен, а по договору вполне.

Жду Ваших предложений.

Вячеслав.

По бюджету готовы договариваться, но в разумных пределах.