Нужно разработать сайт

Здравствуйте! Я ищу вэб-студию, которая могла бы разработать сайт для нашей компании. Мы занимаемся недвижимостью (сайт компании-конкурента http://olimpinvest.ru/).

Хочу узнать стоимость разработки сайта со следующими модулями:

ТЗ и дизайн (с нуля), наполнение

Flash- ролик в шапку страниц

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Продвижение и раскрутка сайта

Вышлите, пожалуйста прайс-лист или предложение на разработку сайта (можно на примере olimpinvest.ru) на электронный адрес [email protected]

Заранее благодарю.