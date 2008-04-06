Разработка коллективного блога

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок262 просмотра

Всем привет!

Задача очень простая - в результате получить коллективный блог аля digg.com,habrahabr.ru коих много.

Так вот есть желание создать нечто подобное, но конечно со своей спецификой.

Что входит в состав работ:

- выбор CMS - тут на выбор, могу предоставть сам CMS для вас, можете предложить сами вариант решения, можно договорится, важен сам функционал. В целом ничего сверестественного не надо, вообще сам находил несколько готовых CMS, которые на 95% устраивали.

- Разработка простого легкого дизайна и его верстка - собственно основная асть проекта! - надо под выбранный движок придумать простой, но красивый дизайн и создание аблона для сайта

- Выбор провайдера и размещение ресурса - тут тоже есть мои рекомендации, есть ваши... договоримся где лучше

Проект пилотный! Понравится работать - будем продолжать.

Жду предложений и портфолио.

17 лет назад
suspam
Spam 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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