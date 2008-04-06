Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Разработка коллективного блога
Всем привет!
Задача очень простая - в результате получить коллективный блог аля digg.com,habrahabr.ru коих много.
Так вот есть желание создать нечто подобное, но конечно со своей спецификой.
Что входит в состав работ:
- выбор CMS - тут на выбор, могу предоставть сам CMS для вас, можете предложить сами вариант решения, можно договорится, важен сам функционал. В целом ничего сверестественного не надо, вообще сам находил несколько готовых CMS, которые на 95% устраивали.
- Разработка простого легкого дизайна и его верстка - собственно основная асть проекта! - надо под выбранный движок придумать простой, но красивый дизайн и создание аблона для сайта
- Выбор провайдера и размещение ресурса - тут тоже есть мои рекомендации, есть ваши... договоримся где лучше
Проект пилотный! Понравится работать - будем продолжать.
Жду предложений и портфолио.
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