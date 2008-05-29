Сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок334 просмотра

Главная страница включает в себя 3 ссылки в центре страницы:

EUROPA

US and Canada

Australia and New Zeland

На каждую страну должна быть отдельная страница или авто изменение для каждой из стран. Как будет проще…

На главной странице каждой из стран должен быть каталог с товарами. Информация для всех одна и та же, отличие только во флагах стран.

В верху 4 е кнопки-ссылки

О НАС

Подробный каталог

Как купить

FAQ

Свяжитесь с нами

И более крупная кнопка-ссылка - Партнерская программа

3. На всех ссылках-кнопках одна и та же инфа, различие лишь в названиях стран и флагах стран.

Страница Партнерской программы должна включать в себя под ссылки

Почему нам нужны партнеры в вашей стране

Правила работы для партнеров

Схема работы с партерами

И Главная ссылка – регистрационная форма

Под каждую страну свой майл, то есть 3 страны три регистрационные формы

Регистрационная форма включает в себя

ФИО

Адрес

Тел дом. Или моб

Емайл

Все строки обязательны для заполнения

Более подродно в icq

17 лет назад
wmliza
Гость 
44 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фотогалерея

    $100

    Нужна простая фотогалерея. Внешний вид в виде фотопленки, скролинг фотографий в виде протяга пленки (без перезагрузки страницы), при клике на кадр увеличивать изображение. Галерея нужна в темных, мрачных тонах. Должна быть примитивная премодерация закаченных файлов. ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка коллективного блога

    $1500

    Всем привет! Задача очень простая - в результате получить коллективный блог аля digg.com,habrahabr.ru коих много. Так вот есть желание создать нечто подобное, но конечно со своей спецификой. Что ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно разработать сайт

    Здравствуйте! Я ищу вэб-студию, которая могла бы разработать сайт для нашей компании. Мы занимаемся недвижимостью (сайт компании-конкурента http://olimpinvest.ru/). Хочу узнать стоимость разработки сайта со следующими модулями: ТЗ и дизайн (с нуля), ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создние сайта на OSCommerse

    $300

    Есть шаблон сайта OSCommerse. Шаблон - MonsterTemplate. Необходимо разработать админку OSCommerse, наполнить каталог продукции и сделать расширенный поиск по продукции. Наличие портфолио с работами OSCommerse обязательно. Срок выполнения работы 1 ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание женского журнала

    Требуется сделать сайт женского журнала. Пример www.wmj.ru и www.arabio.ru или может кто что получше предложит. ТЗ пишется исполнителем. Сразу указывайте цены, желательно расписать подробно. Дизайн студии особо не интересуют. ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходимо создать интернет-магазин, продажа ТНП. Дизайн сайта выберем из предложенных Вами вариантов. Сайт должен быть двуязычный (казахский, русский) перевод на казахский представим сами простая рускоязычная админка ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать сайт (java script)

    $500

    Необходимо создать простой информационный сайт "под ключ" обществу Анонимных Алкоголиков. Дизайн - самый простой, лишь бы красиво и со вкусом. Цена значения не имеет. Срок 5 дней!!! Пишите в личку. Жду предложений...

    Java
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад