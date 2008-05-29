Главная страница включает в себя 3 ссылки в центре страницы:

EUROPA

US and Canada

Australia and New Zeland

На каждую страну должна быть отдельная страница или авто изменение для каждой из стран. Как будет проще…

На главной странице каждой из стран должен быть каталог с товарами. Информация для всех одна и та же, отличие только во флагах стран.

В верху 4 е кнопки-ссылки

О НАС

Подробный каталог

Как купить

FAQ

Свяжитесь с нами

И более крупная кнопка-ссылка - Партнерская программа

3. На всех ссылках-кнопках одна и та же инфа, различие лишь в названиях стран и флагах стран.

Страница Партнерской программы должна включать в себя под ссылки

Почему нам нужны партнеры в вашей стране

Правила работы для партнеров

Схема работы с партерами

И Главная ссылка – регистрационная форма

Под каждую страну свой майл, то есть 3 страны три регистрационные формы

Регистрационная форма включает в себя

ФИО

Адрес

Тел дом. Или моб

Емайл

Все строки обязательны для заполнения

Более подродно в icq