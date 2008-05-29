Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Сайт
Главная страница включает в себя 3 ссылки в центре страницы:
EUROPA
US and Canada
Australia and New Zeland
На каждую страну должна быть отдельная страница или авто изменение для каждой из стран. Как будет проще…
На главной странице каждой из стран должен быть каталог с товарами. Информация для всех одна и та же, отличие только во флагах стран.
В верху 4 е кнопки-ссылки
О НАС
Подробный каталог
Как купить
FAQ
Свяжитесь с нами
И более крупная кнопка-ссылка - Партнерская программа
3. На всех ссылках-кнопках одна и та же инфа, различие лишь в названиях стран и флагах стран.
Страница Партнерской программы должна включать в себя под ссылки
Почему нам нужны партнеры в вашей стране
Правила работы для партнеров
Схема работы с партерами
И Главная ссылка – регистрационная форма
Под каждую страну свой майл, то есть 3 страны три регистрационные формы
Регистрационная форма включает в себя
ФИО
Адрес
Тел дом. Или моб
Емайл
Все строки обязательны для заполнения
Более подродно в icq
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужна простая фотогалерея. Внешний вид в виде фотопленки, скролинг фотографий в виде протяга пленки (без перезагрузки страницы), при клике на кадр увеличивать изображение. Галерея нужна в темных, мрачных тонах. Должна быть примитивная премодерация закаченных файлов. ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
- $1500
Всем привет! Задача очень простая - в результате получить коллективный блог аля digg.com,habrahabr.ru коих много. Так вот есть желание создать нечто подобное, но конечно со своей спецификой. Что ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Я ищу вэб-студию, которая могла бы разработать сайт для нашей компании. Мы занимаемся недвижимостью (сайт компании-конкурента http://olimpinvest.ru/). Хочу узнать стоимость разработки сайта со следующими модулями: ТЗ и дизайн (с нуля), ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад
Создать сайт с системой управления контентом и каталогом товаровСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Есть шаблон сайта OSCommerse. Шаблон - MonsterTemplate. Необходимо разработать админку OSCommerse, наполнить каталог продукции и сделать расширенный поиск по продукции. Наличие портфолио с работами OSCommerse обязательно. Срок выполнения работы 1 ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется сделать сайт женского журнала. Пример www.wmj.ru и www.arabio.ru или может кто что получше предложит. ТЗ пишется исполнителем. Сразу указывайте цены, желательно расписать подробно. Дизайн студии особо не интересуют. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин, продажа ТНП. Дизайн сайта выберем из предложенных Вами вариантов. Сайт должен быть двуязычный (казахский, русский) перевод на казахский представим сами простая рускоязычная админка ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать сайт аналогичный www.prodentcv.com/ Интересуют стоимость, сроки.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо создать простой информационный сайт "под ключ" обществу Анонимных Алкоголиков. Дизайн - самый простой, лишь бы красиво и со вкусом. Цена значения не имеет. Срок 5 дней!!! Пишите в личку. Жду предложений...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад