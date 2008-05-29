Создание интернет аптек

Требуется программист и дизайнер для создания сайтов интернет аптек (интернет магазин). Планируется создание рабочей команды для реализации данных проектов.

Основное требование - хорошие навыки програмирования и дизайна, свободное время и постоянное нахождение на связи.Если Вы из Москвы - замечательно!

Кого заинтересовало и кто хочет получить подробности - пишите в личку!