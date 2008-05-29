Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Создание интернет аптек
Требуется программист и дизайнер для создания сайтов интернет аптек (интернет магазин). Планируется создание рабочей команды для реализации данных проектов.
Основное требование - хорошие навыки програмирования и дизайна, свободное время и постоянное нахождение на связи.Если Вы из Москвы - замечательно!
Кого заинтересовало и кто хочет получить подробности - пишите в личку!
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