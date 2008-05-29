Памперсов нет

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Закрыт28 заявок418 просмотров

Господа кто смотрел фильм "Больше чем любовь" там герой занимался продажей пмперсов. Идея в чём, надо создать сайт что новорожденного , точнее мать онного регистрировала "бейби" с самого рождения. наша компания поставляля ему памерсы и силидила за его ростом, при онном сайт оповещал счастливую мамашу и нас.

Примерно все описанно. Детали сумму и т.д. сообщаете

17 лет назад
MO-HAX
Юрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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