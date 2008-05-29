Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Памперсов нет
Господа кто смотрел фильм "Больше чем любовь" там герой занимался продажей пмперсов. Идея в чём, надо создать сайт что новорожденного , точнее мать онного регистрировала "бейби" с самого рождения. наша компания поставляля ему памерсы и силидила за его ростом, при онном сайт оповещал счастливую мамашу и нас.
Примерно все описанно. Детали сумму и т.д. сообщаете
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