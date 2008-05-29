Cайт под ключ аналог twoperzent.biz goldcoders

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок232 просмотра

Cайт под ключ пример twoperzent.biz goldcoders.

Регистрация домена.

Встраивание приложений в скрипт.

Желательно те кто уже работал с этим скриптом.

Пишите вашу цену и срок работы.

17 лет назад
stalin1945
Belentjev Denis 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Exclusive
Дмитрий 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$500
14 дней

Заявки фрилансеров

Exclusive
Дмитрий 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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