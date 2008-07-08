Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx Адрес: new.uhl-mash.com.ua Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции. В кмс дожлно быть ...
Сайт интернет-галерея
Сайт необходимо сделать на основании сайтов:
с небольшими дополнениями.
Срок на все про все 1 мес.
При выполнении работы в срок + 150 USD.
Тоесть 600+150, при выполнении работы в срок.
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