Сайт интернет-галерея

Программист отличный. Всю работу выполнил задолго до указанного срока. Чтобы успевать за ним, необходимо отлично знать что Вы хотите, а то работа будет затягиваться скорее с Вашей стороны, чем с его. Очень внимателен к ТЗ, уточняет в процессе работы все детали. Внес все поправки, которые обнаружились после сдачи проекта максимально быстро. Все супер. Рекомендую.