Для работы (полный цикл работ - "с нуля") над новым проектом (социальная сеть) требуется команда Python/Django программистов. Подробности работы, оплата - обсуждаются с успешными кандидатами. От вас: крайне желательно получить небольшое ...
Установка КМС
Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx
Адрес: new.uhl-mash.com.ua
Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции.
В кмс дожлно быть реализовано 4 уровня страниц:
Главная -- первый уровень
Главная - Каталог продукции -- второй уровень
Главная - Контакты -- второй уровень
Главная - Каталог продукции - Семечки -- третий уровень
Главная - Каталог продукции- Семечки- Сырые семечки -- четвертый уровень
На самом последнем уровне (4й) будет находиться таблица с наименованием кода продукции, размерами и пр. параметрами.
Как напр. здесь: http://paritet-k.com.ua/products/safe_bank.html
При клике на код продукции должна открываться фотка, напр. при помощи Lightbox
Ставки будут расмотрены при соблюдении следующих условий:
а) Будут указаны реальные сроки
б) Кмс, которая будет применена
в) стоимость за весь проект (интеграция в кмс + настройка)
По всем вопросам - прошу в ЛС или в ICQ
Спасибо за просмотр проекта
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