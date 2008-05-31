Установка КМС

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Закрыт11 заявок363 просмотра

Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx

Адрес: new.uhl-mash.com.ua

Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции.

В кмс дожлно быть реализовано 4 уровня страниц:

Главная -- первый уровень

Главная - Каталог продукции -- второй уровень

Главная - Контакты -- второй уровень

Главная - Каталог продукции - Семечки -- третий уровень

Главная - Каталог продукции- Семечки- Сырые семечки -- четвертый уровень

На самом последнем уровне (4й) будет находиться таблица с наименованием кода продукции, размерами и пр. параметрами.

Как напр. здесь: http://paritet-k.com.ua/products/safe_bank.html

При клике на код продукции должна открываться фотка, напр. при помощи Lightbox

Ставки будут расмотрены при соблюдении следующих условий:

а) Будут указаны реальные сроки

б) Кмс, которая будет применена

в) стоимость за весь проект (интеграция в кмс + настройка)

По всем вопросам - прошу в ЛС или в ICQ

Спасибо за просмотр проекта

MODX
17 лет назад
interwebmedia
50 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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