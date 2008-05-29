Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Создание и продвижение сайта
Требуется создать сайт наподобие http://www.mugnachas-moscow.ru с последующим продвижением в укрнте, используя как методы сео-оптимизации, так и покупные ссылки, платную рекламу и проч., но без регистрации в левых каталогах и прочего чёрного пиара)
Обозначьте порядок цен на всё, ориентировочные сроки.
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