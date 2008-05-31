Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx Адрес: new.uhl-mash.com.ua Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции. В кмс дожлно быть ...
Нужен сайт во флеше
Нужен сайт во флеше в виде книжки 10 стр 20 листов. Что бы можно было листать как книжку туду сюда. Кто умеет welcom! Оплата по договоренности! Дизайн готов.
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