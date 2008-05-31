Создать каталог компаний

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок385 просмотров

Нужно создать каталог компаний. (дизайн готов)

Особенности:

- Личная страничка каждой компании. (текст, галерея изобр. галерея видео.)

- Продажа купонов на скидку.

- Система сменных баннеров для каждого бизнеса.

Подробности в ТЗ.

Можно разработать собственный код (php javascript) или на базе CMS.

Приводите

- примеры похожих работ вашего портфолио

- возможные решения поставленных задач

- сроки

- цену исполнения.

Оплата поэтапная Вебмани - Безналичная - Наличная

Возможность последующего сотрудничества.

Писать в личку.

JavaScriptPHP
17 лет назад
olegg
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установка КМС

    Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx Адрес: new.uhl-mash.com.ua Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции. В кмс дожлно быть ...

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Социальная сеть (Python/Django)

    Для работы (полный цикл работ - "с нуля") над новым проектом (социальная сеть) требуется команда Python/Django программистов. Подробности работы, оплата - обсуждаются с успешными кандидатами. От вас: крайне желательно получить небольшое ...

    DjangoPython
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен сайт во флеше

    Нужен сайт во флеше в виде книжки 10 стр 20 листов. Что бы можно было листать как книжку туду сюда. Кто умеет welcom! Оплата по договоренности! Дизайн готов.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта "под ключ"

    Доброго времени дня. Необходимо качественное создание сайта в приемлимых ценах.Тематика пластиковые окна. Прошу отдельно предоставить стоимость за оконный калькулятор. Рассмотрим все предложения.Желательно,но не обязательно наличие портфолио. В сообщении указывать об условиях ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • POP-UP партнерка

    $1000

    Требуется написать партнерку с технологией попандер. Возможно дописание существующей (php/perl) ICQ 608061 Сроки 3 недели со дня принятия проекта. Оплата вебмани либо СБС

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт интернет-галерея

    $600

    Сайт необходимо сделать на основании сайтов: artnow.ru artwin.ru с небольшими дополнениями. Срок на все про все 1 мес. При выполнении работы в срок + 150 USD. Тоесть 600+150, при ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание и продвижение сайта

    Требуется создать сайт наподобие http://www.mugnachas-moscow.ru с последующим продвижением в укрнте, используя как методы сео-оптимизации, так и покупные ссылки, платную рекламу и проч., но без регистрации в левых каталогах и прочего чёрного пиара) ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад