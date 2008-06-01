Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx Адрес: new.uhl-mash.com.ua Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции. В кмс дожлно быть ...
Требуется создать сайт соц. сети
Требуется создать сайт социальной сети как antimir.com.
Заявки фрилансеров
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