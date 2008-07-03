Требуется создать сайт социальной сети как antimir.com.
Создание интернет-магазина на 1С-битрикс.
Необходимо создание интернет-магазина под ключ (без контента) на движке 1С-битрикс малый бизнес. Нужно практически полностью повторить функционал сайта www.tradeplanet.ru и наложить на него измененный дизайн. ТЗ вышлю по запросу. Сроки проекта ограничены 1 месяцем (включая время тестирования и устранения замечаний). График проекта согласовывается, нарушение сроков влечет за собой санкции. Исполнитель должен быть готов к постоянному контролю деятельности и проверке промежуточных результатов. Стоимость движка в бюджет НЕ ВХОДИТ
Выбранный исполнитель
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