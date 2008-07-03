Создание интернет-магазина на 1С-битрикс.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок263 просмотра

Необходимо создание интернет-магазина под ключ (без контента) на движке 1С-битрикс малый бизнес. Нужно практически полностью повторить функционал сайта www.tradeplanet.ru и наложить на него измененный дизайн. ТЗ вышлю по запросу. Сроки проекта ограничены 1 месяцем (включая время тестирования и устранения замечаний). График проекта согласовывается, нарушение сроков влечет за собой санкции. Исполнитель должен быть готов к постоянному контролю деятельности и проверке промежуточных результатов. Стоимость движка в бюджет НЕ ВХОДИТ

17 лет назад
fuzz
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

america-dim
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$1000
25 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, продуманное ТЗ.. всегда на связи следит за проектом... результат отличный!

Заявки фрилансеров

america-dim
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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