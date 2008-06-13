Создание простенького сайта на 7 стр

Господа, нужно создать простой сервис по регистрации доменных имен в географической зоне. Краткое тз. Юзер попадает на главную страницу сайта, вверху есть форма для проверки доменов как в первой форме на http://www.relcom.ru/Services/Domain/Whois/. Проверяет ...