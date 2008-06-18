Нужен сайт Блог

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок218 просмотров

Здравствуйте Нужно сделать сайт Относительно простой,Дизайн есть ,нужна цэнтральная панель ,и некоторое програмирование ,Контакт [email protected].Цэна обсуждается .

17 лет назад
Od_3dmax
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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