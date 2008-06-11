Сервис хранения файлов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки178 просмотров

1. Создание проекта аналогичного smslinks только вместо сервиса хранения ссылок, будут загружаться и скачиваться файлы

2. Внедряем мощный антилич

3. Меняем одну кнопку в оформлении

итого - 300 уе

17 лет назад
palfa_moscow
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
54 отзыва(-3)
17 лет назад
$300
3 дня
___
Только приятные впечатления от сотрудничества, все на пять баллов.

Заявки фрилансеров

socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
54 отзыва(-3)
17 лет назад

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