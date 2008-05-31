Требуется создать сайт социальной сети как antimir.com.
Сайт свадебного видео- и фотографии
Создать сайт-портфолио "под ключ". Внешний вид- типа brautpara.de, но с меньшим количеством меню
Основные моменты:
1. Презентабельный внешний вид, без китча
2. Функция загрузки группы фотографий с автоматической конвертацией во флэш-шоу
3. Фунция видеоролика типа Agriya FLV Player Elite тоже с возможностью минимальных затрат времени для загрузки и конвертации
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
Для сверстанного уже сайта нужно установить КМС либо доработать текущий MODx Адрес: new.uhl-mash.com.ua Кмс - на выбор заработчика. Сайт - онлайн каталог продукции. В кмс дожлно быть ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
Для работы (полный цикл работ - "с нуля") над новым проектом (социальная сеть) требуется команда Python/Django программистов. Подробности работы, оплата - обсуждаются с успешными кандидатами. От вас: крайне желательно получить небольшое ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
1. Создание проекта аналогичного smslinks только вместо сервиса хранения ссылок, будут загружаться и скачиваться файлы 2. Внедряем мощный антилич 3. Меняем одну кнопку в оформлении итого - 300 уеЗавершен17 лет назад
- $50
Господа, нужно создать простой сервис по регистрации доменных имен в географической зоне. Краткое тз. Юзер попадает на главную страницу сайта, вверху есть форма для проверки доменов как в первой форме на http://www.relcom.ru/Services/Domain/Whois/. Проверяет ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно создать каталог компаний. (дизайн готов) Особенности: - Личная страничка каждой компании. (текст, галерея изобр. галерея видео.) - Продажа купонов на скидку. - Система сменных баннеров для каждого бизнеса. ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен сайт во флеше в виде книжки 10 стр 20 листов. Что бы можно было листать как книжку туду сюда. Кто умеет welcom! Оплата по договоренности! Дизайн готов.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброго времени дня. Необходимо качественное создание сайта в приемлимых ценах.Тематика пластиковые окна. Прошу отдельно предоставить стоимость за оконный калькулятор. Рассмотрим все предложения.Желательно,но не обязательно наличие портфолио. В сообщении указывать об условиях ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется написать партнерку с технологией попандер. Возможно дописание существующей (php/perl) ICQ 608061 Сроки 3 недели со дня принятия проекта. Оплата вебмани либо СБСЗакрыт17 лет назад
- $600
Сайт необходимо сделать на основании сайтов: artnow.ru artwin.ru с небольшими дополнениями. Срок на все про все 1 мес. При выполнении работы в срок + 150 USD. Тоесть 600+150, при ...Завершен17 лет назад