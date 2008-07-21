Сделать сайт по услугам гидов на английском

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Завершен19 заявок257 просмотров

Нужно создать сайт по услугам гидов для иностранцев.

Несколько разделов:

о фирме и её услугах

каталог гидов

каталог гостиниц

каталог квартир

каталог ночных клубов, ресторанов и т.п.

партнёрский раздел

всё это должно быть с админкой, понадобится подключение к Pay Pal, хостинг и домен

Начать нужно с дизайна

17 лет назад
bort
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Всё было сделано как надо и в срок. Что ещё можно сказать? Я думаю так и должно быть всегда :)

Заявки фрилансеров

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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