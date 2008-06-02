Игровой сайт "под ключ", НЕ CMS

Крайне НЕ рекомендую. Работу не выполнил, подвёл по срокам, относится к своим обязательствам безответственно. Взялся за разработку сайта, по истечении срока попытался впарить чужой сайт за собственную разработку, при этом даже на представленном сайте функционала не было вообще. После чего обещал переписать сайт, но обещания не выполнил, а вместо этого перестал отвечать на сообщения. Если не хотите потерять деньги и время - не работайте с этим фрилансером.