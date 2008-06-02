Игровой сайт "под ключ", НЕ CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок362 просмотра

Требуется написать руками игровой портал. Бюджет - до 15 000 рублей.

Вкратце, что должно быть:

- обзоры игр

- файловый архив

- отзывы, рейтинги, солюшены и т.п.

Обязательно прочтите приложенный файл (кусок ТЗ) перед тем, как отмечаться в теме.

Если разработчик из Санкт-Петербурга, то это плюс.

17 лет назад
wirelessfidelity
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

neznika
Павел 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Исполнителен, внимателен. Оперативно предложил своё видение проблемы, прислушивался к требованиям заказчика. Рекомендую!
FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-3)
17 лет назад
$500
Крайне НЕ рекомендую. Работу не выполнил, подвёл по срокам, относится к своим обязательствам безответственно. Взялся за разработку сайта, по истечении срока попытался впарить чужой сайт за собственную разработку, при этом даже на представленном сайте функционала не было вообще. После чего обещал переписать сайт, но обещания не выполнил, а вместо этого перестал отвечать на сообщения. Если не хотите потерять деньги и время - не работайте с этим фрилансером.
Ужасный заказчик. 1. За счёт своего проекта, сделал отзыв какому то парню, но исполнителем был я . Круто. 2. Требование было не CMS, я предоставил. 3. Ему не понравилось. Сказал типо пиши сам с нуля. Ок. Написал. 4. на почту отправил работу и тишина, ася молчит, мыло тоже. 5. Просто не захотел платить. 6. Кинул. Всё. Думайте сами. Заказчики тут, что-то шипко наглые.

Заявки фрилансеров

neznika
Павел 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-3)
17 лет назад

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