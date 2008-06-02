Сайт по тематике строительство и ремонт

Есть сайт www.etoprosto.ru

Требуется перевести его на другой движок, при этом необходим следующий функционал.

Статьи

1. Возможность размещения статей редактором и пользователями

2. Нормальный редактор html

3. Премодерация пользовательских статей

4. Возможность добавления комментариев к статьям

5. Возможность оценки статей

6. Возможность добавления статьи в закладки

7. После статьи ссылка на похожие статьи

Пользователи

1. Возможность регистрации на сайте

2. Защита от автоматических регистраций

3. Разные права пользователей – обычный, редактор, администратор и т.д.

4. Разные права на доступ к разделам сайтам

Форум

1. Собственно форум

2. Защита от спама

Галерея

1. Удобная галерея

2. Разные разделы

3. Разные типы сортировки

4. Теги

5. Поиск по тегам

6. Ссылка на изображения с теми же тегами

7. Комментарии к изображениям

8. Возможность оценки изображений

9. Возможно, пользовательские разделы

Поиск

1. Хороший полнотекстовый поиск по сайту

Компании

1. Возможность регистрации компаний

2. Раздел компании на сайте: описание, продукция, спецпредложения...

3. Поиск по параметрам среди компаний

4. Разные уровни доступа для компаний

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Что требуется:

портфолио – можно посмотреть какой либо ваш проект, который на ваш взгляд максимально похож на данный?

cms – какая и почему?

стоимость – ваши оценки?