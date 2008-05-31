Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Доделать сайт (Джумала)
Доброго.
Необходимо доделать сайт (прилагается полное ТЗ) на оснований ТЗ видно что необходимо доделать и поправить, сайт на Джумале, поправить дизайн и довести сайт до нормального состояния.
Сам сайт http://pronokia.by
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