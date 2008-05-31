Доделать сайт (Джумала)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок394 просмотра

Доброго.

Необходимо доделать сайт (прилагается полное ТЗ) на оснований ТЗ видно что необходимо доделать и поправить, сайт на Джумале, поправить дизайн и довести сайт до нормального состояния.

Сам сайт http://pronokia.by

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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