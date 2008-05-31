Сайт по инженерным клеям/герметикам

Требуется создание интернет-магазина климатического оборудования на популярной CMS (рассматриваются CMS уровня Битрикс-малый бизнес, NetCat 3 E-Commerce). Требования к магазину достаточно стандартные. Дизайн для главной страницы, страницы каталога и страницы о товаре уже есть, верстка уже ...