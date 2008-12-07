Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...
Создание интернет-магазина
Требуется создание интернет-магазина климатического оборудования на популярной CMS (рассматриваются CMS уровня Битрикс-малый бизнес, NetCat 3 E-Commerce). Требования к магазину достаточно стандартные. Дизайн для главной страницы, страницы каталога и страницы о товаре уже есть, верстка уже сделана.
Цену указывайте с учетом стоимости самой CMS.
Жду предложений по цене "под ключ" и срокам.
Предпочтение людям с репутацией. Форма расчетов любая (нал в Москве, безнал, электронные платежи), порядок расчетов по договоренности. В дальнейшем, возможна некоторая техническая поддержка проекта.
При удачном исходе, возможно длительное сотрудничество по схожим проектам.
Выбранный исполнитель
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