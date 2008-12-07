Требуется создание интернет-магазина климатического оборудования на популярной CMS (рассматриваются CMS уровня Битрикс-малый бизнес, NetCat 3 E-Commerce). Требования к магазину достаточно стандартные. Дизайн для главной страницы, страницы каталога и страницы о товаре уже есть, верстка уже сделана.

Цену указывайте с учетом стоимости самой CMS.

Жду предложений по цене "под ключ" и срокам.

Предпочтение людям с репутацией. Форма расчетов любая (нал в Москве, безнал, электронные платежи), порядок расчетов по договоренности. В дальнейшем, возможна некоторая техническая поддержка проекта.

При удачном исходе, возможно длительное сотрудничество по схожим проектам.