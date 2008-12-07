Создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен28 заявок399 просмотров

Требуется создание интернет-магазина климатического оборудования на популярной CMS (рассматриваются CMS уровня Битрикс-малый бизнес, NetCat 3 E-Commerce). Требования к магазину достаточно стандартные. Дизайн для главной страницы, страницы каталога и страницы о товаре уже есть, верстка уже сделана.

Цену указывайте с учетом стоимости самой CMS.

Жду предложений по цене "под ключ" и срокам.

Предпочтение людям с репутацией. Форма расчетов любая (нал в Москве, безнал, электронные платежи), порядок расчетов по договоренности. В дальнейшем, возможна некоторая техническая поддержка проекта.

При удачном исходе, возможно длительное сотрудничество по схожим проектам.

17 лет назад
KaSH
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gatteria
Лекса 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$600
12 дней
Получил то что хотел. Работалось вместе длостаточно легко. Рекомендую.
Прекрасный заказчик! Все четко предоставил, поставил определенные цели. Адекватен, был всегда на связи. С оплатой тоже проблем не было. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gatteria
Лекса 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • 2 больших сайта

    Добрый день, дорогие фрилансеры! Я ищу программиста или веб-студию, котоые разработают для нас 2 сайта. Уже есть: ТЗ Дизайн - для обоих сайтов ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт (Джумала)

    $200

    Доброго. Необходимо доделать сайт (прилагается полное ТЗ) на оснований ТЗ видно что необходимо доделать и поправить, сайт на Джумале, поправить дизайн и довести сайт до нормального состояния. Сам сайт http://pronokia.by

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать сайт по услугам гидов на английском

    Нужно создать сайт по услугам гидов для иностранцев. Несколько разделов: о фирме и её услугах каталог гидов каталог гостиниц каталог квартир каталог ночных клубов, ресторанов и т.п. партнёрский ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Игровой сайт "под ключ", НЕ CMS

    $500

    Требуется написать руками игровой портал. Бюджет - до 15 000 рублей. Вкратце, что должно быть: - обзоры игр - файловый архив - отзывы, рейтинги, солюшены и ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка сайта голосований

    $100

    Сайт имеет две версии – web и wap. Очень много сделано – см. Приложение. Приложение вышлем по запросу. По наполнению – разделы «О проекте», «Информация» + возможность создания новых разделов. Текст раздела – администратор ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание интернет-магазина на 1С-битрикс.

    $1000

    Необходимо создание интернет-магазина под ключ (без контента) на движке 1С-битрикс малый бизнес. Нужно практически полностью повторить функционал сайта www.tradeplanet.ru и наложить на него измененный дизайн. ТЗ вышлю по запросу. Сроки проекта ограничены 1 месяцем (включая ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен сайт Блог

    $400

    Здравствуйте Нужно сделать сайт Относительно простой,Дизайн есть ,нужна цэнтральная панель ,и некоторое програмирование ,Контакт [email protected].Цэна обсуждается .

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад