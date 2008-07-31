Сайт по грузопассажирским перевозкам

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Завершен56 заявок663 просмотра

Требуется создать красивый сайт по тематике грузопассажирских перевозок, примеры -

http://www.albatroscargo.ru

http://www.pereezdik.ru/

Так же разработать узнаваемый логотип.

Пожелания к сайту, - насыщенные, "живые" цвета, современный стиль, креативность исполнения, удобное меню.

Наполнение сайта возможно моими копирайтерами.

Оплата Яндекс.Мани, возможно предоплата.

Дилетантов и новичков просьба не беспокоить. Без портфолио так же просьба не беспокоить.

17 лет назад
pustik86
Евгений 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Dima-Mozg
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
100 баллов из 10! ;) выполнил все по ТЗ и даже большее, оперативно, приятно и без лишних вопросов, понимает что нужно заказчику! Буду и дальше работать с ним! пишу отзыв и как от души такого специалиста в массы отрываю)) Удачи тебе Дмитрий на поприще фриланса!
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$870

Заявки фрилансеров

Dima-Mozg
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад

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