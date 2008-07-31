Сайт по грузопассажирским перевозкам

100 баллов из 10! ;) выполнил все по ТЗ и даже большее, оперативно, приятно и без лишних вопросов, понимает что нужно заказчику! Буду и дальше работать с ним! пишу отзыв и как от души такого специалиста в массы отрываю)) Удачи тебе Дмитрий на поприще фриланса!