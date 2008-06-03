Разработка упрощенного аналога pusk.ru

Требуется разработка упрощенного, но более понятного и приятного аналога pusk.ru

Две страницы:

Главная и чтения RSS лент.

Все настройки пользователя сохраняются на его стороне в виде cookie.

Главная страница:

Содержит поля, в каждом из которых пользователь размещает свое содержимое - модуль, и высоту и ширину которых пользователь может менять

Также он может менять цветовую гамму.

В верхнем углу - разворачивающаяся панель управления

Список модулей подразумевает возможность его дополнения.

Модули, необходимые на главной странице в данный момент:

модуль формы для поисковых машин (с выбором этих машин в процессе настройки )

модуль форм для входа в блоги (с выбором, какие из этих форм показывать)

модуль часов (с выбором вида часов)

модуль прогноза погоды (с выбором города по списку Яндекс-погоды - с их информером)

модуль чтения RSS лент (с возможностью выбора из списка лент, а также добавлением своих)

модуль ссылок (с выбором предустановленных и возможностью указания своих пар "ссылка" / "отображаемый текст")

модуль курсов валют (из РБК)

настройки видео роликов

модуль телепрограммы (RSS)

модуль анекдотов (RSS)

Пользователь должен иметь возможность выбора предустановленных шаблогов по наполнению и размерам окон (бизнес, развлечния, и т.п.), а также по цветовой гамме.

RSS страница - аналог каталога RSS, как это сделано сейчас на главной pusk.ru

Дизайн - минималистичный (2-3 графических элемента).