Требуется создать красивый сайт по тематике грузопассажирских перевозок, примеры - http://www.albatroscargo.ru http://www.pereezdik.ru/ Так же разработать узнаваемый логотип. Пожелания к сайту, - насыщенные, "живые" цвета, современный стиль, креативность исполнения, ...
Разработка упрощенного аналога pusk.ru
Требуется разработка упрощенного, но более понятного и приятного аналога pusk.ru
Две страницы:
Главная и чтения RSS лент.
Все настройки пользователя сохраняются на его стороне в виде cookie.
Главная страница:
Содержит поля, в каждом из которых пользователь размещает свое содержимое - модуль, и высоту и ширину которых пользователь может менять
Также он может менять цветовую гамму.
В верхнем углу - разворачивающаяся панель управления
Список модулей подразумевает возможность его дополнения.
Модули, необходимые на главной странице в данный момент:
модуль формы для поисковых машин (с выбором этих машин в процессе настройки )
модуль форм для входа в блоги (с выбором, какие из этих форм показывать)
модуль часов (с выбором вида часов)
модуль прогноза погоды (с выбором города по списку Яндекс-погоды - с их информером)
модуль чтения RSS лент (с возможностью выбора из списка лент, а также добавлением своих)
модуль ссылок (с выбором предустановленных и возможностью указания своих пар "ссылка" / "отображаемый текст")
модуль курсов валют (из РБК)
настройки видео роликов
модуль телепрограммы (RSS)
модуль анекдотов (RSS)
Пользователь должен иметь возможность выбора предустановленных шаблогов по наполнению и размерам окон (бизнес, развлечния, и т.п.), а также по цветовой гамме.
RSS страница - аналог каталога RSS, как это сделано сейчас на главной pusk.ru
Дизайн - минималистичный (2-3 графических элемента).
Заявки фрилансеров
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