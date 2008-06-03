Создание объединенной системы платежей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки249 просмотров

Создание очень интересного и серьезного сайта, объединяющего в себе ряд платежных систем и подключенный к приему смс-платежей.

Пожалуйста, откликайтесь только те, кто имел дело с подключением различных платежных интернет-систем (Вебмани, Яндекс-Деньги, РуПей, смс-платежи) и понимает все тонкости создания.

17 лет назад
cas555
Viktor 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$500

Заявки фрилансеров

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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