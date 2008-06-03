Нужен элементарный блог для делового общения, вход только с паролем. Никакой спец. дизайн не нужен. Предложения только с примерами исполнения, сроком и ценой. Предложения прошу размещать только здесь, в проекте.
Создание объединенной системы платежей
Создание очень интересного и серьезного сайта, объединяющего в себе ряд платежных систем и подключенный к приему смс-платежей.
Пожалуйста, откликайтесь только те, кто имел дело с подключением различных платежных интернет-систем (Вебмани, Яндекс-Деньги, РуПей, смс-платежи) и понимает все тонкости создания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Добавить а существующий web сайт возможность пользователям купить лого, картинки, мелодии по мобильному телефону.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $280
ТЗ и требованя к вёрстке приложены, дизайн ожидается. Требуемый для сайта движок - UMI.CMS. Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами. Оплата - только через безопасную сделку.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработка портала недвижимости. WYSIWYG редактор, ЧПУ, элементы AJAX. Дизайн и верстка есть, только программирование. Срок в течение месяца. Ваши цены, сроки. Полное ТЗ составляется.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $280
Вот, фирма, занимается светом. ТЗ и требованя к вёрстке приложены, дизайн ожидается. Сайт должен быть сделан на известном и стабильном движке. Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами. Оплата - ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен движок для сайта каталога фирм + товаров. Без особых наворотов. Рубрики, подрубрики. Фирмы по городам. Возможность загрузки прайсом из excel. Поиск по фирмам и по товарам. Админка.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек, который мог бы сделать на движке e107 сайт-конфетку со всеми портальными фишками - форум, новостной блог, опросы, каталог файлов и статей. Основным контентом будут текстовые статьи. Хотелось бы уложиться в минимальный ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработка упрощенного, но более понятного и приятного аналога pusk.ru Две страницы: Главная и чтения RSS лент. Все настройки пользователя сохраняются на его стороне в виде ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требования к сайтам: - html, html+css, php или любой движок не требующий установки БД. - уникальные текста (скан книг, рерайт, копирайт) по Яндексу, copyscape.com - уникальный внешний вид. - ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть сайт. Нужно создать для него сайт на Flash, галерея с возможностью простой загрузки фоток, видюх (flv) и описаний к ним (типа expose, можно на основе ее сделать). Концепция представлена в файле. Поясняю файл ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад