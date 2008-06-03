ОренКарт (UMI.CMS): сайт про пластиковые карточки

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки188 просмотров

ТЗ и требованя к вёрстке приложены, дизайн ожидается.

Требуемый для сайта движок - UMI.CMS.

Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами.

Оплата - только через безопасную сделку.

17 лет назад
snekaaa
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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