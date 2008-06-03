Создание портала для программистов на CMS E107

Здравствуйте. Требуется человек, который мог бы сделать на движке e107 сайт-конфетку со всеми портальными фишками - форум, новостной блог, опросы, каталог файлов и статей. Основным контентом будут текстовые статьи. Хотелось бы уложиться в минимальный бюджет, но не в ущерб качеству.