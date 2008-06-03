Создание каталога фирм и товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок200 просмотров

Нужен движок для сайта каталога фирм + товаров.

Без особых наворотов.

Рубрики, подрубрики. Фирмы по городам.

Возможность загрузки прайсом из excel.

Поиск по фирмам и по товарам.

Админка.

17 лет назад
15wm
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
$300
2 дня

Заявки фрилансеров

_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад

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