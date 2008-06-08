Блог для общения нескольких пользователей

Максим настоящий фрилансер. Специалист своего дела. Острый ум. Понимает с четверть слова, что хочет от него заказчик. И, очень важно, в точности выполняет свои обязательства. В деловом общении вежлив и четок. Надеюсь и в будущем с ним сотрудничать.