Блог для общения нескольких пользователей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок266 просмотров

Нужен элементарный блог для делового общения, вход только с паролем. Никакой спец. дизайн не нужен.

Предложения только с примерами исполнения, сроком и ценой. Предложения прошу размещать только здесь, в проекте.

17 лет назад
e_m
77 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Polunosnik
Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Максим настоящий фрилансер. Специалист своего дела. Острый ум. Понимает с четверть слова, что хочет от него заказчик. И, очень важно, в точности выполняет свои обязательства. В деловом общении вежлив и четок. Надеюсь и в будущем с ним сотрудничать.
Работать с Евгением одно удовольствие. Задачи ставит четко. В общении приятен. Платит во время. Побольше бы таких заказчиков. Всем рекомендую =)))

Заявки фрилансеров

Polunosnik
Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад