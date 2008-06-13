Надо отсмотреть основные сайты в предложенной (при выдаче задания) тематике и на их основе спроектировать новый сайт – прежде всего, фукнционал (включая расположение элементов функционала на страницах сайта). Т.е. нужно глубоко понять ...
Портал для компании
Есть компания с филиалами в разных городах. Занимаются продажей ПО.
Нужно сделать сайт, с возможностью входа для сотрудников под разными уровнями доступа.
Уровни доступа будут везде:
Главная страница(для редактирования новостей).
Страница с заказами.
Статистика товарооборота.
Форум.
Так-же необходимо добавить связь с 1С. т.е. к сотрудникам и товарам.
Нужно сделать админку.
Выбранный исполнитель
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