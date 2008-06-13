Портал для компании

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок379 просмотров

Есть компания с филиалами в разных городах. Занимаются продажей ПО.

Нужно сделать сайт, с возможностью входа для сотрудников под разными уровнями доступа.

Уровни доступа будут везде:

Главная страница(для редактирования новостей).

Страница с заказами.

Статистика товарооборота.

Форум.

Так-же необходимо добавить связь с 1С. т.е. к сотрудникам и товарам.

Нужно сделать админку.

17 лет назад
lemansoft
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

rentgen
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$800
17 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

rentgen
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад

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