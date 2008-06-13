Портал для компании

Есть компания с филиалами в разных городах. Занимаются продажей ПО.

Нужно сделать сайт, с возможностью входа для сотрудников под разными уровнями доступа.

Уровни доступа будут везде:

Главная страница(для редактирования новостей).

Страница с заказами.

Статистика товарооборота.

Форум.

Так-же необходимо добавить связь с 1С. т.е. к сотрудникам и товарам.

Нужно сделать админку.