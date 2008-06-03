Создание саттелитов

Необходимо создать несколько сайтов саттелитов

На данный момент нужно сделать 2 сайта по тематике Мобильный софт и Авто

По 15 $

10 страниц, уникальный контент на главную (около 1000 символов)

В дальнейшем будем заказывать подобные саттелиты по 20$ (надо будет еще вставлять кое какой код)