Создание саттелитов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки197 просмотров

Необходимо создать несколько сайтов саттелитов

На данный момент нужно сделать 2 сайта по тематике Мобильный софт и Авто

По 15 $

10 страниц, уникальный контент на главную (около 1000 символов)

В дальнейшем будем заказывать подобные саттелиты по 20$ (надо будет еще вставлять кое какой код)

17 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проектирование сайта

    $500

    Надо отсмотреть основные сайты в предложенной (при выдаче задания) тематике и на их основе спроектировать новый сайт – прежде всего, фукнционал (включая расположение элементов функционала на страницах сайта). Т.е. нужно глубоко понять ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка веб сайта

    $100

    Здравствуйте уважаемые дамы и господа, хочу представить вашему вниманию такой проэкт. Требуется разработать сайт для партнерского казино. Подробное описание проэкта лежит в прикрепленном файле. Бюджет этого проэкта 50$ . И вообще большая просьба пишите ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочный проект

    $500

    Срочный проэкт , нужно сделать сайт на подобие www.vasi.net , или www.komar.net.ru . Короткое ТЗ : Дизайн + верстку Подключение дизайна к движку, настройка, первичное наполнение, настройка хостинга ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    Здравствуйте. Нашей компании необходим сайт. Он должен состоять из 12 страниц Главная - это страница с логотипом и описанием деятельности компании. ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Real Cleaning

    $1000

    Клининговая компания "Реал Клининг" проводит тендер на создание сайта-визитки, разработки логотипа. Компания занимается профессиональной уборкой всех видов недвижимости. Форма оплаты наличные. [email protected]

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание объединенной системы платежей

    Создание очень интересного и серьезного сайта, объединяющего в себе ряд платежных систем и подключенный к приему смс-платежей. Пожалуйста, откликайтесь только те, кто имел дело с подключением различных платежных интернет-систем (Вебмани, Яндекс-Деньги, РуПей, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Блог для общения нескольких пользователей

    Нужен элементарный блог для делового общения, вход только с паролем. Никакой спец. дизайн не нужен. Предложения только с примерами исполнения, сроком и ценой. Предложения прошу размещать только здесь, в проекте.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется разработка портала

    $1000

    Требуется разработка портала недвижимости. WYSIWYG редактор, ЧПУ, элементы AJAX. Дизайн и верстка есть, только программирование. Срок в течение месяца. Ваши цены, сроки. Полное ТЗ составляется.

    AJAX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад