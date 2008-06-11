Разработка веб сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки255 просмотров

Здравствуйте уважаемые дамы и господа, хочу представить вашему вниманию такой проэкт. Требуется разработать сайт для партнерского казино. Подробное описание проэкта лежит в прикрепленном файле. Бюджет этого проэкта 50$ . И вообще большая просьба пишите ваши сроки и те кто действительно сделает этот заказ.

17 лет назад
Baldezar
Алексей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Unequal
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Unequal
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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