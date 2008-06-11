Разработка веб сайта

Здравствуйте уважаемые дамы и господа, хочу представить вашему вниманию такой проэкт. Требуется разработать сайт для партнерского казино. Подробное описание проэкта лежит в прикрепленном файле. Бюджет этого проэкта 50$ . И вообще большая просьба пишите ваши сроки и те кто действительно сделает этот заказ.