Срочный проект

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок296 просмотров

Срочный проэкт , нужно сделать сайт на подобие www.vasi.net , или www.komar.net.ru .

Короткое ТЗ :

Дизайн + верстку

Подключение дизайна к движку, настройка, первичное наполнение, настройка хостинга и домена

Сайт надо сделать за 10-15 дней.

Для подробной инфы стучите 491 535 625 или на мыло [email protected]

17 лет назад
Mikoli
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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