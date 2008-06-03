Клининговая компания "Реал Клининг" проводит тендер на создание сайта-визитки, разработки логотипа. Компания занимается профессиональной уборкой всех видов недвижимости. Форма оплаты наличные. [email protected]
Сайт "под ключ"
Здравствуйте.
Нашей компании необходим сайт.
Он должен состоять из 12 страниц
Главная - это страница с логотипом и описанием деятельности
компании.
Продукция - на этой странице должен размещаться коллаж из фото и
кратким описанием продукта.
Услуги - здесь должна располагаться краткая информация о
предоставляемых услугах с активными ссылками на каждую услугу, где
будет прайс и полная информация о услуге
-рекламные магниты
-полиграфия
-нанесение
-3D фрезеровка
Тех. требования - здесь должна размещаться информация по тех.
требованиям к рабочим макетам.
Магнитный винил - информация по реализации магнитного винила
Контакты
Отправить просчет - отправка запроса на изготовление какого-либо
продукта с обратными контактами
Полезные ссылки
Далее необходимо оптимизировать сайт для поисковых машин.
Необходимый материал предоставим.
Примерная схема расположения элементов во вложении
Интересуют цены и сроки.
С уважением, Виталий.
РПК "Волпак"
67 67 1 67
Заявки фрилансеров
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