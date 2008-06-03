Сайт "под ключ"

Здравствуйте.

Нашей компании необходим сайт.

Он должен состоять из 12 страниц

Главная - это страница с логотипом и описанием деятельности

компании.

Продукция - на этой странице должен размещаться коллаж из фото и

кратким описанием продукта.

Услуги - здесь должна располагаться краткая информация о

предоставляемых услугах с активными ссылками на каждую услугу, где

будет прайс и полная информация о услуге

-рекламные магниты

-полиграфия

-нанесение

-3D фрезеровка

Тех. требования - здесь должна размещаться информация по тех.

требованиям к рабочим макетам.

Магнитный винил - информация по реализации магнитного винила

Контакты

Отправить просчет - отправка запроса на изготовление какого-либо

продукта с обратными контактами

Полезные ссылки

Далее необходимо оптимизировать сайт для поисковых машин.

Необходимый материал предоставим.

Примерная схема расположения элементов во вложении

Интересуют цены и сроки.

С уважением, Виталий.

РПК "Волпак"

67 67 1 67

[email protected]