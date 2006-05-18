Крупной компании, создающей свое веб-подразделение срочно требуются программисты с опытом работы и отличным знанием web-технологий. php, html, css,java, и прочие. Верстка html. Надо: составлять Тех задания на проекты, писать сайты и БД, дружить с дизайнерами, ...