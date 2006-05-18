Здравствуйте, Необходимо написать сайт аналог www.webmd.com по дизайну и функционалу. конкурент plastic-surgeon.ru Под Ключ. Дизайн+Флеш +Программинг Основные моменты - 1. возможность показа видео с youtube rutube 2. Статьи с обсуждениями и блогами 3. Фотогаллереями 4. Регистрацией пользователей, профилей, 5. Форумы - ...
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Необходимо написать сайт аналог www.webmd.com по дизайну и функционалу. Под Ключ. Дизайн+Флеш интерактив+Программинг Основные моменты - 1. возможность показа видео с youtube rutube и собственных видеороликов 2. Статьи с обсуждениями форумами и блогами 3. Фотогаллереями 4. Регистрацией пользователей, профилей, ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Крупной компании, создающей свое веб-подразделение срочно требуются программисты с опытом работы и отличным знанием web-технологий. php, html, css,java, и прочие. Верстка html. Надо: составлять Тех задания на проекты, писать сайты и БД, дружить с дизайнерами, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Требуется опытный программист в офис г.Москва. Задачи создавать сайты, работать с дизайнерами. Знание HTML, PHP, CGI,JAVA основ юзабилити, Умение написать сайт от начала до конца, умение писать технически грамотные ТЗ. Возможность собрать команду при работе над сложными проектами. З/п ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Компании-инвестору , необходим арт-директор студии. Необходим опытный руководитель студии по созданию сайтов. Знание основ web-программинга, опыт работы в крупной студии, по организации работ над созданием успешных web-сайтов. Организация работы студии с нуля, поиск программистов и дизайнеров, координация их ...Управление проектаминет заявокЗакрыт18 лет назад