- «Dance City»

Создание очень интересного и серьезного сайта, объединяющего в себе ряд платежных систем и подключенный к приему смс-платежей. Пожалуйста, откликайтесь только те, кто имел дело с подключением различных платежных интернет-систем (Вебмани, Яндекс-Деньги, РуПей, ...