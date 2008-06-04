Нужна доработка магазина на Shop Script CMS.

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Закрыт3 заявки207 просмотров

Нужна доработка магазина на Shop Script CMS.

ТЗ в приложении.

Нужен человек, который компетентно возьмется за доработку магазина и сделает все за несколько дней занимаясь только этим проектом.

Интересуют люди которые занимаются программированием профессионально, полный рабочий день, а не уходят на сессии и экзамены.

Готов сделать предоплату! Важно соблюдение сроков.

PS Если ТЗ показалось нечетким или некорректным, пишите отдельно бюджеты и сроки на доработку ТЗ. Хотелось бы получить все под ключ с минимум головной боли и вникания в детали.

Бюджет установлен в ТЗ 160$ но он может быть увеличен, если Вы профессионал и быстро возьметесь за работу. Проект разбит на несколько этапов. Если первые делаются хорошо и быстро то за последующие оплата может быть увеличена. Предоплата возможна для людей с хорошим портфолио и отзывами.

17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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