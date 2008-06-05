Требуется создать легкий сайт

Здравствуйте. Нужно создать простой новостной сайт. Дизайн нужен уникальный, но не сверх отличный.(скромненько, как для новостного сайта)

Построить желательно на хорошей CMS. Вообщем должно быть похоже на http://novosti.ua/ в плане категорий новостей(слева). Категории: Политика, Обещство, Происшествия, Спорт, Культура, High Tech, Интернет, Авто. Плюс ко всему нужно создать простенький форум. Новости все будут размещаться по центру(или после подкатегорий спускаться влево), справа и сверху будет место для рекламы. Слева ещё можно опрос создать.(и сделать так, чтобы я, не зная языков программирования, мог его настраивать. Это же касается и разделов.)

Также нужно счетчик посетителей поставить снизу. Ну и где-нибудь маленький поиск внедрить. На огромные деньги не расчитываю, потому оставляйте свои предложения здесь. Другим они не видны. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНЫ.

П.С. Сайт готовится на украинском языке.