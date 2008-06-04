Мне нужен клон одноклассников - на английском языке.
Магазин по продаже бытовой мед техники на англ.
Нужно сделать магазин по продаже бытовой мед техники
на английском
требуестя наличие в магазине ситемы экваиринга то есть приема денег с кредитных карт PayPal идр с возможностью их перевода в Украину
хостинг есть
домен есть
описание и фото товаров есть (40-50 единиц)
бюджет не окончательный
желающие заняться присылайте пример созданных вами магазинов
связь по [email protected]
Заявки фрилансеров
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