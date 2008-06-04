Макет сайта выпускников

Здесь под макетом я подразумеваю полностью готовый сайт без наполнения информацией. У сайта должен быть форум, соответствующий дизайн сайта. Дизайн несложный, но красивый, выразительный. Опишу, как я себе сайт представляю:

- главная страница - шапка, ниже слева небольшая менюшка (редактирующаяся админом, естественно), правее - текст. Как "В Контакте".

- выпускники, друзья, учителя - это всё отдельные "категории", однако исключительно визуально. У каждого страничка, примерно как "В Контакте", только без "стены". "Стена" на форуме - это публичные сообщения. Информация о себе заполняется приблизительно также, что конкретно - расскажу при утверждении фрилансера. Часть информации копируется в форум, включая логин и пароль (если пользователь этого хочет). На странице пользователя (не на форуме) фотография в какой-нибудь красивой рамке и под небольшим углом, вроде бы как висит. И гвоздик :) Кстати, у каждого пользователя должна быть галерея, заметки и т.п.

- форум выбирайте сами, я посмотрю на Ваши предложения. Предпочтения: phpBB, IPB, vBulletin.

- на сайте могут быть еще несколько азделов, о которых я расскажу конкретно фрилансеру. Разделы не шибко сложные, это новости, галерея (избранное) и т.п.

Сразу напишите, в какую сумму это обойдется, чтобы как можно скорее начать работу. Предположительно начнем со следущей недели.