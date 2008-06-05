Сайт видео-портфолио

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок712 просмотров

Требуется сделать сайт презентацию

повторяющий логику и стилистику этих сайтов

http://www.nastuh.com/ контент

или

http://www.mercedes-benz.tv/ видео презентация

Сохранение архитектуры сайта-примера;

Функционал - добавление видео и текста.

Соответственно - админская часть.

по итогам выполнения работы, заказ еще на 2-а сайта подобного рода.

также сотрудничество по создания презентаций

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЙ ЗАКАЗ, ПОЖАЛУЙСТА ПРИСЫЛАЙТЕ ТОЧНУЮ СМЕТУ И ТАЙМИНГ НА СОЗДАНИЕ САЙТА http://www.nastuh.com/, его нужно просто повторить, также большим плюсом наличие подобной работы(работа с видео материалами!) в порфолио

[email protected]

С уважением,

Алексей

17 лет назад
Clovermedia
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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