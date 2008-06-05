Мне нужен клон одноклассников - на английском языке.
Сайт видео-портфолио
Требуется сделать сайт презентацию
повторяющий логику и стилистику этих сайтов
http://www.nastuh.com/ контент
или
http://www.mercedes-benz.tv/ видео презентация
Сохранение архитектуры сайта-примера;
Функционал - добавление видео и текста.
Соответственно - админская часть.
по итогам выполнения работы, заказ еще на 2-а сайта подобного рода.
также сотрудничество по создания презентаций
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЙ ЗАКАЗ, ПОЖАЛУЙСТА ПРИСЫЛАЙТЕ ТОЧНУЮ СМЕТУ И ТАЙМИНГ НА СОЗДАНИЕ САЙТА http://www.nastuh.com/, его нужно просто повторить, также большим плюсом наличие подобной работы(работа с видео материалами!) в порфолио
С уважением,
Алексей
Заявки фрилансеров
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