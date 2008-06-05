Проект на Битриксе

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Закрыт9 заявок305 просмотров

Нужно сделать сайт на Битриксе

Дизайн есть(4 страницы)

[email protected]

icq 489085855

17 лет назад
AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

BigC
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
5 дней
С оплатой кинули, не советую связываться, посредники

Заявки фрилансеров

BigC
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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