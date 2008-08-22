Доработка сайта на CMS Joomla

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Завершен9 заявок252 просмотра

Для сайта http://www.specialdoor.ru/ требуется сверстать шаблон главной страницы

+ доработать шапку - добавить возможность редактирования слогана и номера телефона.

+ редизайн бокового меню

Joomla
17 лет назад
mitraya
Гость 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Saori-as
Style 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$60
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Марина очень положительный заказчик. Своевременная оплата. Было приятно сотрудничать, продолжим и дальше :)

Заявки фрилансеров

Saori-as
Style 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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