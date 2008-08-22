Мне нужен клон одноклассников - на английском языке.
Доработка сайта на CMS Joomla
Для сайта http://www.specialdoor.ru/ требуется сверстать шаблон главной страницы
+ доработать шапку - добавить возможность редактирования слогана и номера телефона.
+ редизайн бокового меню
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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