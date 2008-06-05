Для сайта http://www.specialdoor.ru/ требуется сверстать шаблон главной страницы + доработать шапку - добавить возможность редактирования слогана и номера телефона. + редизайн бокового меню
Создать интернет - магазин книготорговой сети
Книготорговой сети требуется интернет-магазин
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