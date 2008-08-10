Создание сайта под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен50 заявок779 просмотров

Создание сайта визитки под ключ для компании. Приветствуется только проффисионализм.

ICQ 474-596-050

17 лет назад
UralSR
50 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yupopov
Юрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$200
6 дней
Компания ООО УралСтройРесурс благодарит за качественное выполнение по созданию сайта для нашей компании Юрия Попова, показал себя как проффесиональный дизайнер и программист, выполнил качественно и быстро взявшие на себя обязательства по созданию сайта. С Уважением Генеральный директор ООО УралСтройРесурс Евгений Владимирович Ходырев www.uralstroyresurs.ru
Всё отлично! Супер!

Заявки фрилансеров

yupopov
Юрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад